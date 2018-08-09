Кайли Дженнер показала архивные снимки из детства в преддверии дня рождения

Уже завтра модели исполнится 21 год.

Звезда популярного телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер в преддверии своего дня рождения показала фанатам в Instagram-аккаунте архивные снимки из детства. На фотографиях, появившихся в разделе сторис, американская модель запечатлена ещё в совсем юном возрасте с милыми косичками. Многие поклонники отметили, что без некоторых молочных зубов маленькая Кайли Дженнер выглядела ещё умилительнее, козыряя своими очаровательными веснушками на носу.

Напомним, последний месяц перед 21 днём рождения модели выдался для неё достаточно напряжённым, так как помимо съёмок в новом клипе своего возлюбленного Трэвиса Скотта, 20-летняя Дженнер также старалась уделять время своему маленькому ребёнку. Ещё первого февраля на свет появилась девочка Сторми, после чего молодые родители договорились, что с ребёнком всегда будет находиться один из них, пока другой партнёр занят работой.

Александр Вест