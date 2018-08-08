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| | Какой глупец: Водонаева рассказала о своем отношении к мужу-изменнику Ани Лорак

Какой глупец: Водонаева рассказала о своем отношении к мужу-изменнику Ани Лорак

Сегодня, 23:03

Российская модель Алена Водонаева отреагировала на слухи о многочисленных изменах мужа украинской певицы Ани Лорак.

  Ведущая назвала Мурата Налчаджиоглу настоящим глупцом. Водонаева плохо относится к супругам-изменникам. Манекенщица назвала мужа-турка Ани Лорак не очень умным человеком, поскольку он не смог сохранить в тайне свои любовные похождения и теперь они стали достоянием общественности. Водонаева убеждена, смышленый изменник сделал бы все незаметно для окружающих. Модель не защищает украинскую солистку, она просто не понимает, почему артистка всеми силами пытается сохранить семью. По мнению Водонаевой, у Ани Лорак очень сложный характер, и она отчасти сама виновата в поведении мужа. Однако прощать предательство любимого человека манекенщица не советует.

Мурата Налчаджиоглу заметили в киевском ночном клубе вместе с известной тусовщицей. Парочка выглядела вполне счастливой, создавалось впечатление, будто они не стесняются своих чувств. Подруги Ани Лорак говорят, что ее муж не хранил верность, даже когда она была беременна.


Домбровский Сергей
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