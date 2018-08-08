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| | Валентин Гафт каждый день готовится к смерти

Валентин Гафт каждый день готовится к смерти

Сегодня, 22:55

На фоне участившихся слухов о болезни всенародного кумира, Валентин Иосифович стал героем передачи «Пусть говорят» на «Первом канале». Он не утаил практически ничего. Даже того, что каждый его день может стать похоронным.

 

Практически весь эфир программы актер читал свои стихи, и гости не могли не отметить на них печати фатализма. Каждая строка была пропитана неизбывной грустью, и это напугало почитателей Гафта как актера и поэта. Три года назад Народный артист РСФСР перенес сложную операцию на сердце. С тех в прессе не умолкают слухи о том, что он едва ли не при смерти. Сам Валентин Иосифович эту ситуацию никак не комментирует. Он отшутился, что в свои 82 он даже врачу стесняется жаловаться на здоровье. «Такие цифры пугают», - поведал Гафт зрителям.

О поэтических муках рассказала и его жена Ольга Остроумова. Актриса рассказала, что ее супруг часто не может рассчитывать на объективную критику со стороны товарищей и коллег по цеху. Чаще всего они лебезят и льстят, так как им что-то нужно от Валентина Иосифовича. В то же время Остроумова является его строжайшим критиком: она и строчку подправит, и рифму более удачную посоветует. Актриса поделилась, что каждый день не устает молить Бога о здоровье супруга. По ее словам, он каждый день готовится к смерти, но Остроумова надеется на доброту к этому талантливому человеку Провидения.

Близкий друг актера, Олег Басилашвили, не согласен отпускать коллегу по цеху в мир иной без эпиграммы для себя. «Я уверен, что актеры, про которых Валя написал эпиграмму, войдут в историю театра. А вот про меня такого стиха пока нет, и мне очень обидно, ведь я тоже хочу войти в историю. Прошу, напиши уже про меня эпиграмму», - потребовал он от Валентина Иосифовича.


Дарья Светозарова
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