Анна Седокова поняла, как сделать мужчину счастливым

Певица поделилась своими умозаключениями в новом посте в Instagram.

Недавно певица Анна Седокова в завуалированной форме призналась, что рассталась со своим молодым человеком Даниилом Величко. Но только сейчас, после расставания, звезда поняла, как сделать мужчину счастливым – нужно заставить его догонять себя. К такому выводу Седокова пришла после разговора с подругой.

Последний пост певицы наполнен душевными терзаниями и нерешительностью. По словам певицы, она «смотреть не может на этот проклятый телефон», не может не ждать звонка или письма. Написать первой знаменитость не хочет из-за собственной гордости. Свой эмоциональный пост Седокова завершает чужим, недавно услышанным высказыванием: «Вместе невозможно и без друг друга никак».

Часть фанатов посоветовали певице не мучать ни себя, ни избранница и все же написать первой, поговорить по душам. Вторая часть поклонников, советует постараться не думать о нем, ведь если мужчина сам не делает первый шаг, это многое о том, насколько женщина нужна ему.