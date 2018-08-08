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| | Адвокат Карины Мишулиной рассказал о скрытых мотивах её названного брата

Адвокат Карины Мишулиной рассказал о скрытых мотивах её названного брата

Сегодня, 22:23

Эдуард Сорокин, добивается признания родства с семьей артиста, чтобы претендовать на имущество Мишулиных, считает правозащитник.

 Появились новые данные по делу о признании Эдуарда Сорокина законным сыном советского артиста Спартака Мишулина. Признанная дочь актера Карина Мишулина и ее адвокат не верят в искренность намерений названного брата, который почему-то ждал более 45 лет перед тем, как заявить о себе. Адвокат Карины Мишулиной рассказал о возможных скрытых мотивах Сорокина.

В частности, правозащитник напомнил, что предполагаемый сын Мишулина собирался через суд стать законным наследником семейного имущества, не привлекая к судебному разбирательству родственников артиста. При этом у них имеются доказательства того, что сам Мишулин отказался признавать Сорокина своим сыном.

В то же время, по словам адвоката, мужчина по ряду статей отбывал наказание в местах лишения свободы, а в настоящее время находиться на испытательном сроке. По мнению правозащитника, Сорокина некто попросил стать «родственником» Мишулина, чтобы потом с его помощью претендовать на наследство великого артиста.


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