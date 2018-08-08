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| | После похудения Мария Кожевникова носит детскую одежду

После похудения Мария Кожевникова носит детскую одежду

Сегодня, 21:05

Актриса похвасталась неожиданным плюсом после потери лишних 30 кг.

 Актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова рассказала, что после похудения на 30 кг носит детскую одежду. По словам знаменитости, он недавно посетила детский магазин и примерила вещи, сшитые для 14-летних подростков. Покупку такой одежды Кожевникова считает выгодным решением, так как она стоит как минимум в два раза дешевле одежды для взрослых.

Поклонники оценили стройность звезды, но ничего экстраординарного в покупке детских вещей для себя не нашли – многие из подписчиц Кожевниковой такие же стройные женщины, которые сами пользуются этой хитростью. Те же, кто не может похвастаться стройностью, начали спрашивать актрису, как ей удалось похудеть, как долго она худела, какой наибольший вес у нее был. Подписчики признались, что стройная Кожевникова вдохновляет на работу над собой. В комментариях под постом актриса призналась, что было время, когда она весила не 80, а целых 100 кг.


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