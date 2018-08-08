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| | Лапы ломит и хвост отваливается: «Бровастая» Настасья Самбурская призналась, что боится старости

Лапы ломит и хвост отваливается: «Бровастая» Настасья Самбурская призналась, что боится старости

Сегодня, 20:58

«Недавно поняла, что боюсь стареть и что после 30 есть жизнь», - поделилась откровением звезда «Универа. И тут же добавила, что это знание не принесло ей удовольствия.

 

«Ноги ломит поутру, если скоро дождь», - пожаловалась Настасья на появившуюся с возрастом метеочувствительность. Фанаты поспешили успокоить кумира, ведь среди подписчиков актрисы есть и такие, у которых ломит не только ноги, но и все тело поутру. «Не поверишь, дугой выгибаюсь каждое утро. И это не то, о чем вы подумали… Мне чуть больше 20-и, а на перемену погоды плохо реагирую», - пожаловалась одна пользовательница. «Что, Настя, лапы ломит и хвост отваливается?», - пошутил другой фолловер.

Остальных юзеров вдруг начали тревожить брови девушки. Им показалось, что знаменитость переборщила с макияжем этой части лица: «Ничего себе, какая ты бровастая!»,- то ли восхитился, то ли ужаснулся подписчик. «Это гоги-брови!», - объяснил другой комментатор. «Брови ладно, а вот откуда у нее эти жуткие синие «чоботы»?», - решил выяснить еще один пользователь.

Некоторые поклонники предпочли не отклоняться от поднятой девушкой темы и начали убеждать Настасью не пугаться возраста. В ответ на то, что Самбурская боится жизни «30+», подписчики сообщили, что жизнь есть и после 35 и даже после 50 – активная, полноценная, драйвовая.

Всего публикацию позитивно оценили более 20 тысяч юзеров. Несколько десятков человек оставили комментарии, большинство из которых было призвано взбодрить хандрящую звезду кино.


Дарья Светозарова
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