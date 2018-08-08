Регина Тодоренко призналась, что согрешила с греческой шаурмой

Знаменитая телеведущая поделилась с поклонниками гастрономическими пристрастиями и назвала любое блюдо.

Популярная ведущая Регина Тодоренко опубликовала новое фото из Греции, в подписи под которым рассказала про любимую греческую еду. Знаменитость призналась, что согрешила с греческой шаурмой, называемой гирос. Тодоренко назвала эту уличную еду самой вкусной в Греции. При этом в отеле, где живет звезда, подают более правильную и здоровую пищу, но иногда делают исключения для «обжор». «Ну, ведь можно немного согрешить?» - риторически спрашивает Тодоренко и тут же признается, что искупила свой «грех» на беговой дорожке, пройдя 10 км.

Гирос, который в южных регионах России называют просто гиро, действительно имеет общие черты с турецкой шаурмой и арабской шавармой. Главное отличие состоит в том, что вовнутрь лаваша кроме мяса и соуса кладут еще картофель фри. Так как греки являются христианами в гиро также может использоваться свинина. В качестве соусов обычно берут томатный и соус «дзадзики», представляющий из себя смесь йогурта, свежего огурца и чеснока.