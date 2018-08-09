В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | Иконы и порно: Хачатурян предлагал секс несовершеннолетним подругам дочерей

Иконы и порно: Хачатурян предлагал секс несовершеннолетним подругам дочерей

Сегодня, 07:40

57-летний Михаил Хачатурян делал непристойные предложения подругам своих дочерей. Об этом девушки сообщили следователям.

  Дамы показали переписку с Хачатуряном полицейским. Мужчина отравлял несовершеннолетним подругам дочерей сообщения с иконами и порно. Откровенные фотографии посылались следом за изображениями святых. Хачатурян предлагал несовершеннолетней приятельницы своей младшей дочери секс. В телефоне девушка пометила, что не стоит принимать звонки от этого абонента ни при каких обстоятельствах. Одна из сестер, убивших собственного отца, выдвинула новую версию. Она предположила, будто Михаил Хачатурян страдал психологическим заболеванием.

В этом случае можно объяснить его религиозность и одновременную тягу к насилию. Михаил Хачатурян погиб 27 июля этого года от рук своих дочерей. Девушки зарезали близкого родственника. Свой поступок они объяснили агрессией отца. В день его убийства сестры пытались занять 15 тысяч рублей у знакомых, чтобы положить деньги на банковскую карточку Хачатуряна. Подозреваемых задержали до 28 сентября.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Пользователи Сети требуют амнистировать убивших своего отца сестер Хачатурян
Пользователи Сети требуют амнистировать убивших своего отца сестер Хачатурян

 Анастасия Тихая запустила в Сети хештег #трисестры. Пользователи Сети собирают желающих подписать петицию. Уже 10 тысяч человек поддержали девушек.

У убитого тремя дочерями отца пропали со счета все деньги
У убитого тремя дочерями отца пропали со счета все деньги

 Это выяснилось во время похорон Михаила Хачатуряна в Мытищинском районе Московской области. Мужчину убили три дочери, сейчас подозреваемые находятся в…

Сестры Хачатурян хотели занять деньги перед жестокой расправой над отцом
Сестры Хачатурян хотели занять деньги перед жестокой расправой над отцом

 Дело об убийстве Михаила Хачатуряна пополняется интересными подробностями.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости