Иконы и порно: Хачатурян предлагал секс несовершеннолетним подругам дочерей

57-летний Михаил Хачатурян делал непристойные предложения подругам своих дочерей. Об этом девушки сообщили следователям.

Дамы показали переписку с Хачатуряном полицейским. Мужчина отравлял несовершеннолетним подругам дочерей сообщения с иконами и порно. Откровенные фотографии посылались следом за изображениями святых. Хачатурян предлагал несовершеннолетней приятельницы своей младшей дочери секс. В телефоне девушка пометила, что не стоит принимать звонки от этого абонента ни при каких обстоятельствах. Одна из сестер, убивших собственного отца, выдвинула новую версию. Она предположила, будто Михаил Хачатурян страдал психологическим заболеванием.

В этом случае можно объяснить его религиозность и одновременную тягу к насилию. Михаил Хачатурян погиб 27 июля этого года от рук своих дочерей. Девушки зарезали близкого родственника. Свой поступок они объяснили агрессией отца. В день его убийства сестры пытались занять 15 тысяч рублей у знакомых, чтобы положить деньги на банковскую карточку Хачатуряна. Подозреваемых задержали до 28 сентября.

Домбровский Сергей