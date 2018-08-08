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| | Нормальный мужик блевать побежит: Миро разглядела истинное лицо любовницы мужа Ани Лорак

Нормальный мужик блевать побежит: Миро разглядела истинное лицо любовницы мужа Ани Лорак

Сегодня, 20:38

Бескомпромиссная блогерша впервые за последнее время оказалась в тупике. Стилист, дизайнер, диетолог, фитнес-тренер – и все это в одной Лене – так и не смогли решить: красива ли Яна Беляева, или безобразна.

 

«Признаю свою ошибку, - повинилась Миро, я была неправа, когда назвала любовницу мужа Ани Лорак симпатичной. Всему виной некачественное видео, которое я сделала в темном ночном клубе». И теперь блогершу терзает вопрос: в действительности Яна выглядит как жертва неудачной пластической операции в колхозе «Красное дышло», или же она ничего не смыслит в красоте в отличие от всего остального мира включая мужа-турка украинской поп-дивы.

Самой журналистке эта дилемма кажется неразрешимой, ведь, по ее мнению, увидев такое лицо на соседней подушке, «нормальный мужик блевать побежит». И тем не менее, киевская тусовщица в финале конкурса «Мисс Украина вселенная - 2018». И теперь Лена просит «помощь зала». «Красотка она или уродка?. Или ее красота не видная исключительно мне, либо все вокруг обладают дурным вкусом. Вам нравится внешность Яны?», - решила прояснить ситуацию блогерша.


Дарья Светозарова
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