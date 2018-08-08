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| | «Это ее отец?»: Старик-муж певицы Славы шокировал соцсети

«Это ее отец?»: Старик-муж певицы Славы шокировал соцсети

Сегодня, 20:03

Звезда опубликовала общее фото с 66-летним супругом, которого поклонники перепутали с ее папой.

 Певица Слава опубликовала новое фото с 66-летним гражданским супругом Анатолием Данилицким, но, как выяснилось, далеко не все фанаты артистки знают про большую разницу в возрасте между ней и ее избранником. Фактически старик-муж певицы Славы шокировал соцсети. «Это ее отец?», «Это отец Насти?», «Как муж?», «Я тоже думала отец или дедушка…» - писали пораженные поклонники под совместным снимком пары. Также неоднократно среди комментаторов проскакивала мысль, что исполнительница рядом со своим супругом исходя из собственных корытных интересов.

В Сети давно обсуждают личную жизнь певицы, а особенно тот факт, что после встречи с Данилицким карьера Славы резко взлетела вверх. Пресса писала о том, что именно богатый ухажер в 2003 году помог исполнительнице занять вершины хит-парадов. Однако отношения пары были далеко не идеальными – Слава не смогла стать законной женой состоятельного поклонника, а в 2009 году появились слухи, что тот бросил ее. Тогда,обычно открытая певица отказывалась комментировать личную жизнь, однако позже опровергла слухи.


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