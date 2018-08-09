«Как алкашка»: Яна Рудковская приняла участие во флешмобе «Падающие звезды»

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте продюсера. Она, в свою очередь, передала эстафету другим звездам отечественного шоу-бизнеса, но многие поклонники Рудковской не знали о флешмобе и даже назвали фото ужасным.

В последнее время в Сети набирает популярность флешмоб «Падающие звезды» (#fallingstars2018), суть которого разместить фото, на котором знаменитости якобы «сваливаются» откуда-то. Приняла участие в нем и Яна Рудковская. Она в своем Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором якобы упала с лестницы на яхте. Продюсер рассказала, что приняла таким образом вызов от Лены Перминовой, и передала эстафету другим знаменитостям, среди которых Дима Билан, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Ольга Бузова и другие.

Поклонники Яны Рудковской неоднозначно оценили публикацию. Многие отметили, что не поняли, «в чем прикол», другие же написали, что фото «ужасное», а Рудковская на нем выглядит «как алкашка» или больной человек. Другим же понравился флешмоб. Менее чем за час с момента публикации пост набрал более 12 тысяч лайков.

Виктория Озерова