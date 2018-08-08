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| | «Развернула свой пельмень»: Поклонников не впечатлил шпагат Волочковой в Греции

«Развернула свой пельмень»: Поклонников не впечатлил шпагат Волочковой в Греции

Сегодня, 19:44

Балерина встала в необычную растяжку, подняв вверх ногу, но фанаты все равно назвали ее позу смешной.

 Очередной шпагат балерины Анастасии Волочковой в Греции совершенно не впечатлил поклонников. В этот раз знаменитость, очевидно, решила быть оригинальной, поэтому показала не горизонтальную растяжку, а вертикальную, для чего высоко подняла одну ногу, упираясь руками в пирс набережной греческого города Корфу.

Тем не менее, избежать потока критических замечаний от поклонников знаменитости все же удалось. «Платье сменить для фото времени не было, зато пельмень на каждом повороте развернула во всей красе», «Машина по производству шпагатов. Все поставлено на конвейер и отработано. Подшипники смазаны, шарики крутятся. Иногда не в ту сторону», «Фу, позорище полное. Врачи-психиатры России, помогите этой тупой балерине, избавьте ее от фобии!», «Настя, вы конечно красивая и даже шикарная женщина, но почему на каждом отдыхе у вас один и тот же купальник? Даже Бузова на отдых берет их 50 штук, а на вас один и тот же постоянно».


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