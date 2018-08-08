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| | «Гарри Поттер из «Универа»: Виталий Гогунский «арендовал» в Кремле метлу и шапку-невидимку

«Гарри Поттер из «Универа»: Виталий Гогунский «арендовал» в Кремле метлу и шапку-невидимку

Сегодня, 19:22

Шуточная публикация появилась в Instagram-аккаунте артиста. Пользователи положительно оценили юмор звезды сериала «Универ» и поделились, какими волшебными предметами они хотели бы владеть.

 

Виталий Гогуский активно ведет личный микроблог в Instagram и часто развлекает подписчиков шуточными публикациями. И на этот раз артист сообщил поклонникам, что «арендовал» в Кремле ковер-самолет, скатерть-самобранку и шапку-невидимку. Далее он написал, что летит на метле из центра столицы РФ домой, чтобы никто не видел. В заключение Виталий Гогунский спросил у подписчиков, чтобы они хотели бы арендовать из волшебных предметов. Поклонники позитивно оценили публикацию звезды «Универа», и за считанные минуты поставили более двух с половиной тысяч лайков.

В комментариях поклонники рассказали, что, помимо названных предметов, хотели бы получит волшебную палочку и лампу с джином. Некоторые сравнили Виталия Гогунского с Гарри Поттером. Многие обратили внимание на фото: одни отметили, что его делал профессионал, а другие обратили внимание на тень.


Виктория Озерова
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