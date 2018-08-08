В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | Спим и худеем: Личный тренер голливудских звезд раскрыл секреты стройного тела

Спим и худеем: Личный тренер голливудских звезд раскрыл секреты стройного тела

Сегодня, 18:11

Дон Саладино уверяет, что изнурительные диеты и тяжелые физические упражнения – это еще не залог хорошей фигуры. «Вы можете ничего не есть, и проводить в спортзале уйму времени, но не расставаться с килограммами. Для должного эффекта нужно еще кое-что», - предупредил он.

 

А к его мнению стоит прислушаться, ведь атлетический торс Райана Рейнольдса – его заслуга. К его советам прислушиваются Блейк Лайвли, Лив Шрайбер, Морган Хоффман, Хью Джекман и многие другие.

Личный тренер голливудских кинозвезд раскрыл секреты стройного тела, и оказалось, что физические нагрузки и диеты здесь не на первом месте, хотя и очень важны. «Бесспорно, проводить время в спортзале и следить за питанием необходимо, но результаты сойдут на нет, если не будет полноценного восьмичасового сна», - подчеркнул Дон. Он добавил, что во сне активизируются гормоны, которые расщепляют поглощенные за день жиры и углеводы. Если человек будет спать меньше восьми часов (имеется в виду ночной непрерывный сон), то частично пища не успеет перевариться и полностью перейдет в жировые клетки. Это те самые клетки, которые мы наблюдаем на талии, в области бедер и на руках выше локтя.

Также для похудения важно избавляться от стресса. Синдром заедания негативных эмоций встречается даже у звезд. Поэтому Саладино предупреждает: волнение и хорошая фигура – злейшие враги. Уже после сна и противострессовых тренингов следует питания, а упражнения на самый конец. Как говорится, спим и худеем. Результат на лицо – доказано Райаном Рейнольдсом в «Дэдпуле».


Дарья Светозарова
Новости по теме
Александр Ревва раскрыл секреты феномена Ольги Бузовой
Александр Ревва раскрыл секреты феномена Ольги Бузовой

В новом интервью Александр Ревва рассказал об отношении к современному российскому шоу-бизнесу. Речь зашла и о феномене популярности Ольги Бузовой, только вот…

Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли

Всемирно известный голливудский актёр Райан Рейнольдс в очередной раз сумел поразить фанатов своей изобретательностью, обнародовав снимок весьма необычного…

Эксперты назвали ошибки, которые мешают сбросить вес в спортзале
Эксперты назвали ошибки, которые мешают сбросить вес в спортзале

Большинство молодых людей покупают абонементы в спортзалы, чтобы сбросить лишние килограммы. Однако, чтобы они не делали ничего не помогает, даже физические…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости