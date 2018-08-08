Спим и худеем: Личный тренер голливудских звезд раскрыл секреты стройного тела

Дон Саладино уверяет, что изнурительные диеты и тяжелые физические упражнения – это еще не залог хорошей фигуры. «Вы можете ничего не есть, и проводить в спортзале уйму времени, но не расставаться с килограммами. Для должного эффекта нужно еще кое-что», - предупредил он.

А к его мнению стоит прислушаться, ведь атлетический торс Райана Рейнольдса – его заслуга. К его советам прислушиваются Блейк Лайвли, Лив Шрайбер, Морган Хоффман, Хью Джекман и многие другие.

Личный тренер голливудских кинозвезд раскрыл секреты стройного тела, и оказалось, что физические нагрузки и диеты здесь не на первом месте, хотя и очень важны. «Бесспорно, проводить время в спортзале и следить за питанием необходимо, но результаты сойдут на нет, если не будет полноценного восьмичасового сна», - подчеркнул Дон. Он добавил, что во сне активизируются гормоны, которые расщепляют поглощенные за день жиры и углеводы. Если человек будет спать меньше восьми часов (имеется в виду ночной непрерывный сон), то частично пища не успеет перевариться и полностью перейдет в жировые клетки. Это те самые клетки, которые мы наблюдаем на талии, в области бедер и на руках выше локтя.

Также для похудения важно избавляться от стресса. Синдром заедания негативных эмоций встречается даже у звезд. Поэтому Саладино предупреждает: волнение и хорошая фигура – злейшие враги. Уже после сна и противострессовых тренингов следует питания, а упражнения на самый конец. Как говорится, спим и худеем. Результат на лицо – доказано Райаном Рейнольдсом в «Дэдпуле».

Дарья Светозарова