Экстрасенс: Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что перенесенный несколько лет назад инсульт помог артисту понять, кто его друг, и предупредила о новом кризисе.

Последнее появление Бориса Моисеева на светском мероприятии в Юрмале заставило его поклонников вновь переживать об его состоянии здоровья. Перенесший несколько лет назад инсульт артист выглядел не очень хорошо, что не укрылось от внимания поклонников. После этого экстрасенс Кажетта Ахметжанова с помощью своих способностей развеяла все опасения и рассказала о нынешнем состоянии артиста. Она отметила, что тяжелая болезнь буквально открыла глаза Борису Моисееву: благодаря этому он понял, кто просто развлекался вместе с ним, а на кого можно положиться в самую тяжелую минуту. Кроме того, Кажетта Ахметжанова рассказала, что у Бориса Моисеева есть вложения, которые помогаю ему жить и не ждать помощи от других.

При этом экстрасенс предупредила, что в ближайшие годы есть вероятность нового кризиса в жизни артиста, и отметила, что ему встретиться хороший врач, который поможет ему восстановиться полностью. При этом ясновидящая посоветовала Борису Моисееву полагаться именно на медиков Санкт-Петербурга.

Виктория Озерова