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Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть

Сегодня, 17:30

Известная в Киеве тусовщица Яна Беляева решила побороться за корону конкурса красоты. Многие фанаты Ани Лорак уверены, что Беляева использовала супруга певицы, Мурата Налчаджиоглу как трамплин.

 

Последнее время в Сети только и говорят, что о семейной жизни украинской поп-дивы. Как Ани отреагировала на измену? Помирится ли она с неверным мужем? Куда подевалось ее обручальное кольцо? Поклонники Лорак негодуют: почему певица не оттаскала разлучницу за волосы? А Яна Беляева делает свое дело. Воспользовавшись скандалом вокруг певицы и ее мужа, она решила совершить карьерный прыжок, и теперь будет участвовать в конкурсе красоты.

Любопытно, что соперницей Яны в этой борьбе будет Анна Дурицкая, известная своим романом с Борисом Немцовым. Именно Анна была рядом с политиком в момент его гибели. Осведомленные об этом подписчики уверены, что девушек вроде Анны называют la femme fatale – роковая женщина. «Такие плохо заканчивают. Осторожнее, Яна, не перейди ей дорогу», - посоветовали они. Остальные были более категоричны и предрекли любовнице мужа Ани Лорак скорую смерть: «Держись от Анны подальше, а то закончишь, как Борис Ефимович». Сообщается, что обе девушки будут участвовать в конкурсе «Мисс Украина Вселенная – 2018».

Беляева не обращает внимания на советы и предостережения. Она активно готовится к состязаниям, отвечает на вопросы о жизненных целях и даже выбрала любимое произведение. Оказывается, легкомысленная на первый взгляд красотка увлекается серьезным чтивом. Сильнее всего ее впечатлил роман Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года».


Дарья Светозарова
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