56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала

Глядя на идеальные фото в социальных сетях, всё больше людей остаются недовольными своей внешностью. По мнению Андреевой, всему виной «негативный» взгляд.

Екатерина Андреева в своём Instagram-аккаунте раскрыла подписчикам главный секрет, как сохранить красоту и молодость. 56-летняя ведущая программы «Время» уверена, что нужно реже смотреться в зеркало. Женщина никогда не разглядывает своё лицо и не фиксирует никаких изменений, потому что они незначительны. Андреева не хочет огорчаться при виде новой морщинки или седого волоса – ей важен целостный образ, поэтому она перестала разглядывать себя в зеркале.

Женщина стала замечать, что большинство людей остаются недовольными своей внешностью. Они смотрят на селфи после фотошопа и не видят схожести с реальным человеком. Андреева предложила поклонникам не разглядывать свои недостатки часами, а взглянуть мельком в зеркало, слегка поправить макияж, улыбнуться и научиться видеть в себе красоту.

Екатерина также рассказала интересный факт из жизни полководца Александра Суворова. Мужчина выбросил все зеркала из своего дома, оставив только одно у порога, чтобы отзеркалить весь негатив. Когда в долгом военном походе он вместе с армией оставался на постой, то все зеркала завешивали материей. По мнению Андреевой, Суворов не проиграл ни одного сражения, потому что не тратил энергию на самолюбование.

Яна Белова