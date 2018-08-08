В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала

56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала

Сегодня, 17:27

Глядя на идеальные фото в социальных сетях, всё больше людей остаются недовольными своей внешностью. По мнению Андреевой, всему виной «негативный» взгляд.

Екатерина Андреева в своём Instagram-аккаунте раскрыла подписчикам главный секрет, как сохранить красоту и молодость. 56-летняя ведущая программы «Время» уверена, что нужно реже смотреться в зеркало. Женщина никогда не разглядывает своё лицо и не фиксирует никаких изменений, потому что они незначительны. Андреева не хочет огорчаться при виде новой морщинки или седого волоса – ей важен целостный образ, поэтому она перестала разглядывать себя в зеркале.

Женщина стала замечать, что большинство людей остаются недовольными своей внешностью. Они смотрят на селфи после фотошопа и не видят схожести с реальным человеком. Андреева предложила поклонникам не разглядывать свои недостатки часами, а взглянуть мельком в зеркало, слегка поправить макияж, улыбнуться и научиться видеть в себе красоту.

Екатерина также рассказала интересный факт из жизни полководца Александра Суворова. Мужчина выбросил все зеркала из своего дома, оставив только одно у порога, чтобы отзеркалить весь негатив. Когда в долгом военном походе он вместе с армией оставался на постой, то все зеркала завешивали материей. По мнению Андреевой, Суворов не проиграл ни одного сражения, потому что не тратил энергию на самолюбование.


Яна Белова
Новости по теме
Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости
Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Прославленная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась со своими фанатами секретом своей молодости, который в её 56 лет позволяет ей выглядеть на…

Телеведущая Екатерина Андреева взбесилась из-за своего возраста
Телеведущая Екатерина Андреева взбесилась из-за своего возраста

Ведущая программы новостей Екатерина Андреева недовольна тем, что все приписывают ей более старший возраст, чем паспортный. По словам Андреевой, ей точно не 56…

«Вампирская молодость»: Ведущая программы «Время» рассказала, как идеально выглядеть
«Вампирская молодость»: Ведущая программы «Время» рассказала, как идеально выглядеть

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала фанатам, откуда у неё идеальная форма в 56 лет. Знаменитость подчеркнула, что это секрет практически…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости