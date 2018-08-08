Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой

В семье знаменитой телеведущей случилось долгожданное пополнение. Ее 28-летний сын Жак Ленюк впервые стал отцом.

Поклонники и коллеги по творческому цеху поздравляют Леру Кудрявцеву, которая будучи беременной, обрела статус бабушки. Ведущей, следует напомнить, 47 лет.

Возлюбленная Жака Ленюка Анастасия, а также новорожденный малыш чувствуют себя прекрасно. Мальчика решили назвать Львов, в честь дедушки отца Жана, музыканта Сергея Ленюка. Бывший супруг Кудрявцевой в социальных сетях написал, что искренне благодарен за все полученные поздравления.

Официально Жан и Анастасия не женаты, однако давно живут вместе и задолго до появления первенца усиленно готовились к этому событию. По бытующим в СМИ слухам, Жан после родов намерен жениться на своей избраннице.

Сама Лера Кудрявцева также находится в интересном положении. Она вместе со своим супругом, хоккеистом Игорем Макаровым ожидает прибавления, которое произойдет в их семействе. Примечательно также и то, что внук и второй ребенок телеведущей будут одного возраста.

Кудрявцева из-за беременности, однако, не стала пропускать ни одного матча, в котором принимала участие российская сборная. Поклонники советовали ей избегать массового скопления людей и волнения, но Лера к ним не прислушивалась.

Николай Офицеров