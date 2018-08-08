«Я, дочь и ее парень»: Экс-супруга Потапа обнародовала странные фото

Ирина Горовая отдыхает вместе с дочерью и сыном в Турции, и продолжает радовать поклонников новыми снимками. Недавно к ним присоединился возлюбленный Натальи Говорой Андрей Бойко.

Экс-супруга Потапа и со-продюсер «MOZGI Entertainment» Ирина Горовая отправилась отдыхать в Турцию. Она «захватила» с собой детей – дочь Наталью и сына Андрея. Недавно стало известно, что семья отдыхает не совсем в обычном составе, а в формате «я, дочь и ее парень», так как к ним присоединился возлюбленный Натальи – Андрей Бойко. Экс-супруга Потапа и ее дочь по этому случаю обнародовали в Instagram странные «голые» фото. Ирина и Наталья Горовые позируют в купальниках, но мать и дочь больше похожи на сестер. Многие отметили, что обе выглядят как «куклы», другие же обратили внимание на то, что между Ириной и Натальей, судя по всему, существуют довольно доверительные отношения, и это хорошо.

За непродолжительно время с момента публикации фото оценили более девяти тысяч пользователей.

Виктория Озерова