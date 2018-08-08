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| | Друг Джигарханяна начал переговоры про раздел его театра

Друг Джигарханяна начал переговоры про раздел его театра

Сегодня, 17:16

Артур Согомонян в узком кругу сообщил о плохом состоянии здоровья 82-летнего артиста.

В СМИ опубликовали доказательства, что друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян начал переговоры про раздел его театра. Недавно Соломоняна заметили в компании режиссера и актера Сергея Газзарова в холле одной из московских гостиниц, а очевидцы успели записать их разговор. В частности другом Джигарханяна было сказано, что мэтр «совсем плох» и что «грядет реконструкция» в его театре.

Журналисты предполагают, что Газзарову была предложена должность директора театра, однако правом назначать на этот пост наделен только Департамент культуры. В любом случае, режиссер отказался от предложения.

Сам Согомонян неоднократно представлялся «спонсором театра Джигарханяна», но предлагает в этом вопросе поверить ему на слово, не предоставляя никаких подтверждений своим громким заявлениям. Вместе с этим Соломонян в закрытой группе в Facebook время от времени пишет о частной жизни заслуженного артиста.


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