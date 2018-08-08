Друг Джигарханяна начал переговоры про раздел его театра

Артур Согомонян в узком кругу сообщил о плохом состоянии здоровья 82-летнего артиста.

В СМИ опубликовали доказательства, что друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян начал переговоры про раздел его театра. Недавно Соломоняна заметили в компании режиссера и актера Сергея Газзарова в холле одной из московских гостиниц, а очевидцы успели записать их разговор. В частности другом Джигарханяна было сказано, что мэтр «совсем плох» и что «грядет реконструкция» в его театре.

Журналисты предполагают, что Газзарову была предложена должность директора театра, однако правом назначать на этот пост наделен только Департамент культуры. В любом случае, режиссер отказался от предложения.

Сам Согомонян неоднократно представлялся «спонсором театра Джигарханяна», но предлагает в этом вопросе поверить ему на слово, не предоставляя никаких подтверждений своим громким заявлениям. Вместе с этим Соломонян в закрытой группе в Facebook время от времени пишет о частной жизни заслуженного артиста.