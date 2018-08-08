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| | Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов

Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов

Сегодня, 16:58

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, пожаловался на журналистов, выполняющих свою работу.

Адвокат написал в социальной сети, что развод Степаненко и Петросяна должен был быть тихим и скромным. Но известная Жорину личность поведала о событии журналистам, перед которыми сторонам приходится отчитываться. Но и постоянные добровольные комментарии не помогают. Российские медиа отвыкли верить на слово и стараются докопаться до истины самостоятельно.

По заявлению адвоката Жорина, представители СМИ часто «вламываются в квартиры и дома бывших и действующих сотрудников Евгения Ваганович, врываются в служебные помещения, по месту работы родственников и ведут себя грубо и вызывающе». Жорин и его клиент стараются вести себя понимающе, но иногда журналисты проявляют себя настолько неподобающе, что адвокат пригрозил им полицией, если те не остановятся.


Елизавета Трюфель
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