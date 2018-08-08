Звезда сериала «Ольга» продемонстрировала пышные формы в бикини

Актриса Алина Алексеева опубликовала фото фигуры в полный рост и рассказала, как она устала от работы.

В ситкоме «Ольга» по телеканалу ТНТ актриса Алина Алексеева сыграла роль Ленки и быстро стала любимицей публики благодаря запоминающейся и яркой внешности. Недавно звезда сериала опубликовала фото, на котором продемонстрировала пышные формы в бикини. Привлекательную фигуру, напоминающую песочные часы, актриса смогла получить благодаря увлечению стрипденсу, о чем Алексеева сообщала раньше.

На снимке актриса стоит практически на краю обрыва, нисколько не показывая, что боится высоты. Хоть большинство фанатов были восхищены внешностью знаменитости, нашлись те, кто заволновался за кумира – ей посоветовали позировать в более безопасных местах.

В подписи к посту знаменитость призналась, что в июле перенервничала и очень устала, так как снималась одновременно в четырех проектах. У своих поклонников Алексеева попросила совета относительного того, как ей эффективнее укрепить собственный иммунитет.