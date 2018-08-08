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Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы

Сегодня, 17:15

У звезды фильма «Такси» сорвался крупный контракт на съемку в фильме, но это не самое главное – теперь актер может и потерять кое-что поважнее.

 

Недавно французский актер Сами Насери, наиболее известный по своей роли в фильме «Такси», оказался в центре скандала. В караоке-клубе «Войс» в Москве произошла потасовка, в которой он пострадал. По словам одного из участников инцидента, Сами Насери и его брат вели себя очень вызывающе: они отказались оплачивать счет, а затем начали грубить администратору и другим сотрудникам заведения. Этот же свидетель рассказал, что драку начал именно брат французской знаменитости, но, скорее всего, он и Сами Насери находились под воздействием наркотических веществ, так как отказались от медицинского освидетельствования. В среду, 8 августа, Сами Насери представил СМИ свою версию событий. Он отметил, что они с братом даже не пили в тот день, так как он принимает лекарства, а зачинщиками драки выступили их оппоненты, при этом охрана ничего не сделала, чтобы урегулировать ситуацию.

 

Также в среду Telegram-канал Mash проинформировал, что после драки в московском баре у Сами Насери появились серьезные проблемы. У актера сорвался контракт на фильм, а кроме того, теперь он может ослепнуть. Первые проблемы со зрением у Сами Насери появились еще несколько месяцев назад – у него диагностировали перелом орбиты глаза. Теперь в «НИИ Глазных болезней» ему провели операцию по замене хрусталика глаза. Манипуляция был сложной и длилась 10 часов, но хрусталик может не прижиться, и тогда Сами Насери ослепнет на один глаз.


Виктория Озерова
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