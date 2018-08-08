Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию

В прошлом «Чендлер» имел большие проблемы с наркотиками и алкоголем, имел тесные связи с порноактрисами. Актер Мэттью Перри чуть не умер от серьезной операции на желудке. Сейчас он восстанавливается в одной из больниц Лос-Анжелеса.

Звезда фильма «Друзья» перенес хирургическое вмешательство, врачи спасли ему жизнь. В Instagram он поблагодарил фанатов о поддержке. Поклонники после новостей о госпитализации Мэттью Перри в комментариях очень активно интересовались состоянием здоровья кумира. Актер успокоил людей и заверил, что сейчас его самочувствие улучшается. В Сети появилась разношерстная информация о причинах госпитализации звезды телесериала «Друзья».

По одной из версий, Мэттью Перри попал на больничную койку из-за ножевого ранения. Якобы его привезли в клинику с пробитой холодным оружием кишкой. Другое предположение говорит о наличии у знаменитости серьезного заболевания. Сам актер сообщил только о проведении операции на желудке, а причину хирургического вмешательства не назвал. Звезда кинокартины «Друзья» попросил не вмешиваться в его личную жизнь и позволить спокойно выздороветь.

Домбровский Сергей