Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей

Если телеведущая шоу «Дом-2» не пересмотрит жизненные ценности в ближайшее время, то закончит свои дни в психбольнице. Такое заявление сделала звезда Comedy Women Марина Федункив.

Ольга Бузова многого достигла после развода с экс-мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Она стала довольно успешной артисткой. На ее концерты приходят множество фанатов. В Сети пользуются огромной популярности композиции Бузовой. Федункив убеждена, стремление к славе у звезда шоу «Дом-2» является прикрытым желанием доказать Тарасову, что он сделал огромную ошибку, полюбив другую женщину. Бузова сейчас готова весь мир перевернуть с ног на голову в погоне за успехом. Федункив уверена, после опьянения славой для артистки наступит отрезвление. Тогда Бузова поймет всю бесцельность своего существования.

Звезда шоу «Дом-2» не может найти себе мужчину, поскольку продолжает выяснять отношения с Тарасовым. При этом футболист уже завел новую семью, у него родился ребенок от другой и он не желает вспоминать прошлое. Если Бузова в ближайшее время не изменит свое мышление, то «ку-ку, приехали» - дорога в психбольницу. Федункив жалеет артистку и требует, чтобы знаменитость одумалась, пока не поздно. Она пугает Бузову, дабы та быстрее пришла в чувство.

Домбровский Сергей