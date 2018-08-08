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| | Марина Федункив на шоу «Деньги или позор» в образе Ольги Бузовой грозила расправой самой себе

Марина Федункив на шоу «Деньги или позор» в образе Ольги Бузовой грозила расправой самой себе

Сегодня, 14:56

Звезда Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» продемонстрировала ведущему дяде Вите свои актерские способности

13 августа в 23:30 на ТНТ4 в новом выпуске самого жёсткого шоу «Деньги или позор» Марина Федункив — единственная актриса, кроме Олега Верещагина, которая симпатична ведущему дяде Вите.

 

Марина Федункив во многом похожа на дядю Витю — она также не стесняется стебаться над звёздами, пока весь остальной шоу-бизнес им льстит. Например, в своих соцсетях актриса очень смешно перевоплощается в Ольгу Бузову. Дядя Витя попросил показать это на шоу – и в кресле гостя оказалась Бузова в исполнении Марины Федункив! Ведущий задал ей все интересующие его вопросы: правда ли участникам «Дома-2» вкалывают тормозную жидкость в позвоночник, почему до сих пор не видно ни одного бомжа в одежде её бренда и когда к созданию музыки она подключит не только сердце, но и мозг?

Дядя Витя оценил актёрский талант Марины и предложил ей сыграть ещё одну роль — экстрасенса, который определяет будущее, потрогав соски. Актриса погрузилась в образ и сделала предсказания на пять лет вперёд: будут ли губы Екатерины Варнавы помещаться в дверь, на ком женится Батрутдинов и что будет продавать в метро Митя Фомин.

Марина Федункив, актриса: «Вообще хотелось бы уже какую-то серьезную роль сыграть. Я не скажу, что целенаправленно ищу её, просто пока чувствую желание. По образованию я театральный режиссёр, поэтому вижу себя не только на сцене, но и за кулисами. В следующем году хочу сделать свой антрепризный спектакль. Сама буду играть, и сама буду ставить… Такой онанист-проект!»

Марина настолько впечатлила дядю Витю, что, по его мнению, «могла бы получить титул Мисс Россия, если бы там был конкурс по закалыванию поросят». Также актриса некоторое время пробыла в образе DJ Fedun, запатентовала свой палец в шведской академии диджеев и рассказала, откуда у неё кубок по поеданию свиных ушей.

«Деньги или позор» с неподражаемой Мариной Федункив — 13 августа в 23:30 на ТНТ4!


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