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| | Хватило одного кадра: «Глазастые» фанаты еще до выхода «Замуж за Бузову» в эфир вычислили победителя шоу

Хватило одного кадра: «Глазастые» фанаты еще до выхода «Замуж за Бузову» в эфир вычислили победителя шоу

Сегодня, 15:37

Практически весь июль популярная певица и телеведущая Ольга Бузова находилась в Италии, где полным чередом шли съемки нашумевшего проекта, который является женской версией «Холостяка».

 

За сердце завидной «холостячки», которая после разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым не была замечена в романтических отношениях ни с одним мужчиной, боролись 15 харизматичных красавцев. «Глазастым» фанатам хватило, однако, совсем немного фотографий в сети, чтобы узнать, кто же победил в шоу «Замуж за Бузову». Они уверены, что таковым является Денис Лебедев, который, если верить анонсам, трижды побывал со звездой на свиданиях.

Судя по все тем же анонсам, шоу обещает быть весьма романтичным, зрелищным и эмоциональным. Первый выпуск шоу «Замуж за Бузову» на экраны телевизоров страны выйдет уже 26 августа. В общей сложности, зрители увидят 8 серий.

На данный момент съемки уже подошли к концу, потому если знаменитость и нашла себе возлюбленного, то всеми правдами и неправдами должна будет скрывать его имя от общественности, дабы не раскрывать карты еще до того, как шоу окажется в эфире.

Хватило всего лишь одного неосторожного кадра, который девушка недавно разместила на своей страничке. Особо «глазастым» пользователям он помог вычислить, кого на самом деле завидная невеста выбрала среди 15 претендентов.

 

Несколько дней назад Ольга устроила себе выходной, отправившись в загородный клуб «Лачи», дабы попариться в бане и насладиться тишиной окружающей ее природы. В тот же день один из участников «Замуж за Бузову» Денис Лебедев разместил фото из того же места. Когда же ему написали, с Бузовой ли он, он сразу удалил снимок.


Николай Офицеров
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