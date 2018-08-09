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| | Елена Летучая опубликовала роскошное фото с Мальдивских островов

Елена Летучая опубликовала роскошное фото с Мальдивских островов

Сегодня, 04:30

Бывшая ведущая «Ревизорро» поразила поклонников идеальной фигурой в белоснежном купальнике.

39-летняя ведущая Елена Летучая, получившая популярность благодаря участию в «Ревизорро», недавно опубликовала новое роскошное фото с Мальдивских островов. На снимке знаменитость в белоснежном купальнике стоит в джакузи, которое расположено на пирсе посреди лазурной воды. Летучая подписала пост как «Перезагрузка в раю».

Фото вызвало огромный восторг у поклонников знаменитости, от глаз которых не укрылся ровный бронзовый загар на коже их кумира, так эффектно контрастирующий с белой тканью купального костюма. Ведущая придерживается собственного стиля «Снежной королевы», из-за чего в ее одежде часто можно заметить именно светлые тона и женственные наряды, выгодно подчеркивающие ее «королевскую» осанку и грацию. Под фото Летучей ее поклонники часто поражаются тому, как шикарно и молодо может выглядеть практически 40-летняя женщина.


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