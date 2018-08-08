В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

«Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний Друзья: Анджелина Джоли получила миллионы после развода с Брэдом Питтом
| | «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности

«Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности

Сегодня, 14:39

Мария Белова три месяца назад стала невестой рэпера. Пара буквально светится от счастья, а фанаты уже рассмотрели у девушки округлившийся животик, а недвусмысленные намёки T-killah буквально кричат о её беременности.

Поклонники пристально следят за жизнью российского рэпера T-killah через его страницы в социальных сетях. Также исполнитель часто мелькает в видеоблоге своего друга Амирана Сардарова. На этот раз Александр Тарасов заинтриговал фанатов двусмысленной подписью к фотографии в Instagram-аккаунте. На снимке артист вместе со своей невестой Марией Беловой сидит в бизнес-классе самолёта. T-killah сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной 19 мая 2018 года.

«Москва, пока! Улетаем надолго, Машка так вообще на 4 месяца», - написал рэпер под фотографией. Поклонники уже догадались, что Александр вместе с девушкой летит в Лос-Анджелес, ведь рэпер не раз об этом упомянул. Поклонники подозревают, что Мария не просто так останется на четыре месяца в штатах. «Залетела», «За бейбиком летите», «Машка твоя уже залетела», «в свадебное путешествие собрались?», - пишут паре в комментариях. Сам артист никак не прокомментировал догадки подписчиков, а на фото в Instagram-аккаунте Беловой особо пронырливые пользователи даже заметили округлившийся животик.


Яна Белова
Новости по теме
Рэпер T-Killah предложил руку и сердце телеведущей Марии Беловой
Рэпер T-Killah предложил руку и сердце телеведущей Марии Беловой

Исполнитель устроил незабываемый вечер на самом романтическом курорте – Мальдивские острова. Девушка сказала – да.

Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в столичном метро
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в столичном метро

Автор хитовых песен «Это нормально» и «Как обезьяны в джунглях» Александр Текила (T-Killah) выступил 30 марта в метрополитене. Мини-выступление произошло на…

Тату в честь Акинфеева у одного рэпера оказалось фальшивым
Тату в честь Акинфеева у одного рэпера оказалось фальшивым

 Об этом T-killah признался в своем новом клипе, который был опубликован 6 июля на YouTube.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости