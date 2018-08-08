«Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности

Мария Белова три месяца назад стала невестой рэпера. Пара буквально светится от счастья, а фанаты уже рассмотрели у девушки округлившийся животик, а недвусмысленные намёки T-killah буквально кричат о её беременности.

Поклонники пристально следят за жизнью российского рэпера T-killah через его страницы в социальных сетях. Также исполнитель часто мелькает в видеоблоге своего друга Амирана Сардарова. На этот раз Александр Тарасов заинтриговал фанатов двусмысленной подписью к фотографии в Instagram-аккаунте. На снимке артист вместе со своей невестой Марией Беловой сидит в бизнес-классе самолёта. T-killah сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной 19 мая 2018 года.

«Москва, пока! Улетаем надолго, Машка так вообще на 4 месяца», - написал рэпер под фотографией. Поклонники уже догадались, что Александр вместе с девушкой летит в Лос-Анджелес, ведь рэпер не раз об этом упомянул. Поклонники подозревают, что Мария не просто так останется на четыре месяца в штатах. «Залетела», «За бейбиком летите», «Машка твоя уже залетела», «в свадебное путешествие собрались?», - пишут паре в комментариях. Сам артист никак не прокомментировал догадки подписчиков, а на фото в Instagram-аккаунте Беловой особо пронырливые пользователи даже заметили округлившийся животик.

Яна Белова