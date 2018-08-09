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| | Татьяна Котова опубликовала откровенную фотосессию в честь выхода новой песни

Татьяна Котова опубликовала откровенную фотосессию в честь выхода новой песни

Сегодня, 03:30

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» покоряет фанатов не только творчеством, но и телом.

 Экс-участница женского музыкального поп-коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова продолжает творческую деятельность в качестве сольной певицы. Совсем недавно исполнительница запустила танцевальное движение под названием Zumba, а вместе с ним была показана аудитории и новая песня «Давай со мной». В честь выхода последней певица опубликовала откровенную фотосессию, покорившую фанатов.

В СМИ сообщают, про многомилионные тиражи новой песни, которая успела найти слушателей во всех уголках мира. Выход трека считается уникальным и знаковым событием, так как Котова стала единственным российским исполнителем, чья работа пополнила медиатеку Zumba.

Все на свете рождается с идеи. Как-то раз, во время репетиции, @katerinasurkova сказала, что у зумбы нет русскоязычной песни, которая была бы близка по ритму, настроению, стилю??????????????????????? и с полной верой в меня, сказала что тебе нужно это сделать, ведь у нас не работают в таком жанре ни один артист кроме тебя??????????И нам захотелось создать такую песню, которая будет зажигать все сердца! Спасибо вам – @tamerlan_alena за то, что воплотили мою мечту в реальность и сочинили этот летний хит – «Давай со мной». А Тамерлан вообще полностью погрузился в изучение #zumba ???? он знает абсолютно всё! Причем, мы создали 4 версии - оригинальную, Zumba, Zumba remiх, и к Чемпионату мира про Мундиаль???? Эта песня сейчас разлетелась по всему миру! ????????Впервые в истории песня на русском языке вошла в мировой #zumba сборник #ZIN76! И за это огромное спасибо всем тем, кто нас поддержал.???????????? @nataliabullzes – главный вдохновитель и авторитет танцевального движения, благодарю за зеленый свет, веру, поддержку и желание сделать невозможное для многих наших замечательных и лучших инструкторов в сфере #zumbafitness ! И, конечно, тысячи благодарностей и миллионы эмоций летят в сторону человека-легенды Beto Perez @zumbabeto – основателя зумбы – этой потрясающей позитивной тренировки, которая сжигает калории и вырабатывает гормоны счастья.?? горячий мужчина с невероятнейшей харизмой!???? Я с интересом читаю комментарии,а директ трещит от новых постановок на песню ???????? спасибо что снимаете и отмечаете меня! Я непременно сделаю репост, если понравится видео???? вы пишите о том, какие эмоции вызвал трек у инструкторов и любителей зумбы и, признаюсь, что моя радость и счастье не знает границ, потому что люди на разных языках пишут, что в этой песне есть все то, что есть в зумбе - ритм, энергия, драйв и настроение, которое удивительным образом начинает менять все вокруг! ????????????????Спасибо всем за этот колоссальный энергетический заряд, за уникальный опыт и мировую премьеру! Я счастлива ???????????????????????????????????????????? активная ссылка на прослушивание трека в шапке профиля????????#поднимайсяСДивана

A post shared by ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) on

В настоящее время танцоры и танцевальные тренеры активно публикуют видеоролики собственной интерпретации Zumba в Instagram. Сейчас есть уже свыше нескольких тысяч подобных роликов, но их численность продолжает увеличиваться.


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