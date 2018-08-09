Татьяна Котова опубликовала откровенную фотосессию в честь выхода новой песни

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» покоряет фанатов не только творчеством, но и телом.

Экс-участница женского музыкального поп-коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова продолжает творческую деятельность в качестве сольной певицы. Совсем недавно исполнительница запустила танцевальное движение под названием Zumba, а вместе с ним была показана аудитории и новая песня «Давай со мной». В честь выхода последней певица опубликовала откровенную фотосессию, покорившую фанатов.

В СМИ сообщают, про многомилионные тиражи новой песни, которая успела найти слушателей во всех уголках мира. Выход трека считается уникальным и знаковым событием, так как Котова стала единственным российским исполнителем, чья работа пополнила медиатеку Zumba.

В настоящее время танцоры и танцевальные тренеры активно публикуют видеоролики собственной интерпретации Zumba в Instagram. Сейчас есть уже свыше нескольких тысяч подобных роликов, но их численность продолжает увеличиваться.