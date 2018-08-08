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| | Любовница мужа Ани Лорак впервые после скандала прервала молчание

Любовница мужа Ани Лорак впервые после скандала прервала молчание

Сегодня, 15:00

Жительница Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной связи с Муратом Налчаджиоглу, решила ответить на нападки хейтеров в Instagram.

 

Не так давно личная жизнь Ани Лорак оказалась в центре внимание всех СМИ. Журналисты выяснили, что у ее мужа Мурата Налчаджиоглу есть любовница: его застукали с киевской тусовщицей. После этого друзья пары заговорили о том, что брак певицы уже несколько лет является фиктивным, а отец звезды, наоборот, заявил, что у Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу нет никаких проблем в семейной жизни. Предполагаемой любовницей мужа популярной исполнительницы оказалась Яна Беляева – девушка из Киева, которая имеет высшее образование, знает пять языков, любит путешествовать и занимается бизнесом в Сети. После этого на девушку в соцсетях обрушилось множество обвинении, и она даже вынуждена была закрыть свой Instagram-аккаунт.

 

Недавно любовница мужа Ани Лорак впервые после скандала прервала молчание: она ответила хейтерам. В своем Instagram-аккаунте Яна Беляева обнародовала фото одной из своих обидчиц.


Виктория Озерова
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