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| | Откровенное признание: Кристина Асмус не носит нижнее белье

Откровенное признание: Кристина Асмус не носит нижнее белье

Сегодня, 14:52

Актриса опубликовала в Instagram интересные факты о своей жизни. Кристина Асмус всегда стремится к совершенству и очень придирчива к чистоте.

 

Актриса сделала откровенное признание, что не носит нижнее белье и моет руки 20 раз в день. Знаменитость обожает горячий чай и считает себя «адским перфекционистом». Стремление к идеалу иногда помогает, а в ряде случаев мешает в повседневной жизни. Кристина Асмус терпеть не может фотографироваться и не участвует в благотворительных мероприятиях, если ее приглашают туда, говоря о присутствии прессы. Она никогда не пробовала чурхчелу, но убеждена, ей не понравится это лакомство. Данное блюдо является гордостью древней грузинской кухни и представляет собой орехи на нитке в сгущенном мукой виноградном соке.

Многие пользователи не поверили, что актриса не носит нижнего белья, поскольку это неудобно и негигиенично. Поклонники убеждены, Кристина Асмус лукавит, чтобы привлечь внимание к собственной персоне.


Домбровский Сергей
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