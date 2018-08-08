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| | Анна Цуканова-Котт внезапно для всех раскрыла тайну имени новорожденной дочери

Анна Цуканова-Котт внезапно для всех раскрыла тайну имени новорожденной дочери

Сегодня, 14:53

За месяц актриса вместе с супругом перебрала огромное количество различных вариантов и, как ей показалось, они наконец смогли найти вариант, устроивший всех. Своим окончательным решением она и поделилась на просторах Instagram.

 

Своего второго ребенка Анна родила 20 июля в московском госпитале «Лапино». За это время не было никаких сведений о том, как же пара решила назвать малышку. После затянувшегося молчания Цуканова-Котт внезапно для всех раскрыла тайну имени девочки.

Родители выбрали для нее имя Лея. После интенсивного изучения информации актриса и режиссер Александр Котт признаются, что стали настоящими экспертами в области имен. Анна хвастает тем, что теперь может давать полноценные консультации по этому вопросу. Лея это древнее, красивое имя имя, которое очень подходит малышке.

Пользователи социальной сети поздравили девушку с выбором и рассказали о том, как, в свое время, выбирали для детей имена. Стоит также напомнить, что у пары уже растет сын, которого они решили назвать более стандартно Михаилом.


Николай Офицеров
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