69-летний Ричард Гир и его возлюбленная ожидают рождения ребёнка

Звезда Голливуда готовится стать папой во второй раз в жизни.

Прославленный американский актёр Ричард Гир, которому 31 августа исполнится 69 лет, ожидает рождения ребёнка, которого ему собирается подарить его 35-летняя возлюбленная. Недавно престарелый актёр решился на серьёзный шаг и женился на молодой испанке, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Журналистка из Испании Алехандра Силва с радостью решила стать супругой Ричарда Гира, а вскоре она и вовсе осчастливит артиста, сделав его отцом во второй раз. Западные СМИ были в шоке от мимолётного романа Гира, так как свадьбу с Силвой он решил сыграть сразу же после трёх месяцев общения с испанской красавицей.

Свадебное торжество пара молодожёнов провела в Нью-Йорке, однако, Алехандра по-прежнему проводит большую часть своего времени в Испании, где могут пройти и роды. Напомним, Ричард Гир также имеет сына по имени Гомер, которого ему родила модель Кэри Лоуэлл ещё в 2000 году. После 11 лет брака с Лоуэлл Гир всё же решил разорвать отношения с моделью. Что касается Силвы, у неё также остался ребёнок от прежних отношений, так как в браке с Робертом Фридландом она шесть лет назад родила сына Альберта.

Александр Вест