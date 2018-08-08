В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

«Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний Друзья: Анджелина Джоли получила миллионы после развода с Брэдом Питтом
| | 69-летний Ричард Гир и его возлюбленная ожидают рождения ребёнка

69-летний Ричард Гир и его возлюбленная ожидают рождения ребёнка

Сегодня, 14:51

Звезда Голливуда готовится стать папой во второй раз в жизни.

Прославленный американский актёр Ричард Гир, которому 31 августа исполнится 69 лет, ожидает рождения ребёнка, которого ему собирается подарить его 35-летняя возлюбленная. Недавно престарелый актёр решился на серьёзный шаг и женился на молодой испанке, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Журналистка из Испании Алехандра Силва с радостью решила стать супругой Ричарда Гира, а вскоре она и вовсе осчастливит артиста, сделав его отцом во второй раз. Западные СМИ были в шоке от мимолётного романа Гира, так как свадьбу с Силвой он решил сыграть сразу же после трёх месяцев общения с испанской красавицей.

Свадебное торжество пара молодожёнов провела в Нью-Йорке, однако, Алехандра по-прежнему проводит большую часть своего времени в Испании, где могут пройти и роды. Напомним, Ричард Гир также имеет сына по имени Гомер, которого ему родила модель Кэри Лоуэлл ещё в 2000 году. После 11 лет брака с Лоуэлл Гир всё же решил разорвать отношения с моделью. Что касается Силвы, у неё также остался ребёнок от прежних отношений, так как в браке с Робертом Фридландом она шесть лет назад родила сына Альберта.


Александр Вест
Новости по теме
Ричард Гир и Алехандра Сильва провели свадебную церемонию
Ричард Гир и Алехандра Сильва провели свадебную церемонию

 68-летний Ричард Гир и Алехандра Сильва узаконили свои отношения еще в апреле, но свадебную церемонию решили провести только 12 мая в Нью-Йорке на ранчо.…

Ричарда Гира окольцует испанская красотка
Ричарда Гира окольцует испанская красотка

Известному голливудскому секс-символу Ричарду Гиру уже исполнилось 68 лет. Однако это не мешает ему кадрить молодых красоток. Недавно звезда культовой…

Анна Цуканова-Котт готовится к рождению второго ребёнка
Анна Цуканова-Котт готовится к рождению второго ребёнка

Известная актриса Анна Цуканова-Котт поделилась с журналистами радостью от того, что она готовится стать матерью во второй раз. Актриса поведала о чувствах,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости