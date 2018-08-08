Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены

25-летнего Юнеса Бенджима заметили с моделью Джордан Озуной, и 39-летняя звезда реалити-шоу тут же отписалась от него в Instagram. В связи с этим поклонники Кардашьян пришли к выводу, что пара распалась.

Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим начали встречаться еще в 2016 году. Они не скрывали своих отношений и то, что они счастливы вместе. Поклонники звезды реалити-шоу очень обрадовались за нее, так как решили, что молодой манекенщик поможет ей забыть ужасы предыдущего романа со Скоттом Дисиком. Недавно фанаты заговорили о свадьбе, так как ничто не омрачало счастья звезд. Но буквально на днях папарацци запечатлели Юнеса Бенджима в компании модели Джорданы Озуны. Кортни Кардашьн тут же отписалась от возлюбленного в Instagram, и он поступил аналогично. Поклонники звезды реалити-шоу сделали вывод, что она рассталась с молодым бойфрендом из-за измены.

Джордана Озуна также прокомментировала ситуацию. Она опровергла роман с Юнесом Бенджимом, заверив, что они просто друзья.

Виктория Озерова