Звезда «Универа» Андрей Гайдулян тайно заключил брак в Лас-Вегасе

Андрей Гайдулян выбрал в спутницы жизни 26-летнюю Александру Велексевич. Актер начал отношения с этой девушкой в феврале текущего года и не стал откладывать свадьбу в долгий ящик.

Звезду кинокартины «Универ» Андрея Гайдуляна покорила неприступность и отличное чувство юмора Александры Велексевич. Он долго добивался ее расположения и это завело его настолько, что он решил жениться на девушке. Торжественная церемония прошла тайно в Лас-Вегасе. Актер решил не распространяться о случившемся. Андрей Гайдулян известен по участию в кинолентах «Универ» и «СашаТаня». У актера диагностировали лимфому – онкологическое заболевание, поражающее лимфатическую ткань.

Андрею Гайдуляну удалось справиться со страшным недугом. Во время борьбы с раком рядом со звездой «Универа» находилась его подружка Диана Очилова. В сентябре 2016 года влюбленные поженились, но через год расстались. Спустя три месяца после развода Гайдулян начал встречаться с Александрой Велексевич.

Домбровский Сергей