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| | Звезда «Универа» Андрей Гайдулян тайно заключил брак в Лас-Вегасе

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян тайно заключил брак в Лас-Вегасе

Сегодня, 13:58

Андрей Гайдулян выбрал в спутницы жизни 26-летнюю Александру Велексевич. Актер начал отношения с этой девушкой в феврале текущего года и не стал откладывать свадьбу в долгий ящик.

 

Звезду кинокартины «Универ» Андрея Гайдуляна покорила неприступность и отличное чувство юмора Александры Велексевич. Он долго добивался ее расположения и это завело его настолько, что он решил жениться на девушке. Торжественная церемония прошла тайно в Лас-Вегасе. Актер решил не распространяться о случившемся. Андрей Гайдулян известен по участию в кинолентах «Универ» и «СашаТаня». У актера диагностировали лимфому – онкологическое заболевание, поражающее лимфатическую ткань.

 

Андрею Гайдуляну удалось справиться со страшным недугом. Во время борьбы с раком рядом со звездой «Универа» находилась его подружка Диана Очилова. В сентябре 2016 года влюбленные поженились, но через год расстались. Спустя три месяца после развода Гайдулян начал встречаться с Александрой Велексевич.


Домбровский Сергей
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