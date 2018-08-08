Каскадёра из Universal Studios обвинили в сексуальных домогательствах

Обвинения выдвинуты в адрес Лео Доттавио, звезду популярного телешоу «Холостячка».

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что звезду популярного телешоу «Холостячка», в котором за сердце обаятельной девушки сражаются не менее привлекательные мужчины, обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинения были выдвинуты в адрес Лео Доттавио, а сам инцидент состоялся в то время, когда мужчина работал каскадёром на киностудии Universal Studios. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Лео заставлял многих девушек чувствовать себя некомфортно, прибегая к неуместному флирту и объятьям, который смущали барышень. Кроме того, Лео якобы нарочно заглядывал в женские примерочные, мешая женщинам своим флиртом.

Автор обвинений утверждает, что неподобающее поведение Лео проявил ещё в конце 2017 года, когда он участвовал в шоу Universal «Водный мир». Сам участник «Холостячки» заявил, что не ознакомлен с данными обвинениями. Представители киностудии подтвердили, что ведётся расследование по данному инциденту.

Александр Вест