Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл

Это кино не получило мирового признания, получив на киносайтах 6 баллов из 10. Но, вероятно, оно освежало в памяти герцогини Сассекской её девичьи переживания.

Как только актриса Меган Маркл вышла замуж и стала герцогиней Сассекской, ей тут же пришлось кардинально изменить свой образ жизни, как того требовали правила приличия королевского двора. В частности, она прекратила вести свой блог в соцсети. Дотошные британские СМИ логично рассудили, что там может остаться много интересного, о чем ещё не знает широкая общественность. Так, копошась в старых записях бывшей актрисы, журналисты узнали о любимом кино Меган.

Им оказался фильм «Добейся успеха» режиссёра Пейтона Рида. Незамысловатый сюжет повествует о соперничестве сборных по чирлидингу в американском колледже. Известно, что стать чирлидером – заветная мечта каждой американской девушки-подростка. Эта картина, которую Меган называла стильной и будоражащей, позволяла перенестись в юные годы. Она даже призналась, что однажды на светском мероприятии попросила познакомить её с одной из актрис этого фильма.

Дмитрий Брокгауз