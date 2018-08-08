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| | Дженнифер Энистон засветилась возле особняка Клуни

Дженнифер Энистон засветилась возле особняка Клуни

Сегодня, 13:26

Знаменитую актрису внезапно заметили в Италии.

Звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон случайно засветилась прямо возле роскошного особняка голливудского актёра Джорджа Клуни. В данный момент Клуни обитает вместе со своим семейством в Италии, где и была замечена актриса. Энистон снимается в картине под названием «Загадочные убийства» вместе со звездой комедийных фильмов Адамом Сэндлером. Именно с ним журналисты заметили Дженнифер Энистон, приехавшие в гости к Клуни. Папарацци заметили, что Сэндлер и Энистон не только отужинали в кругу семьи Клуни, но и провели после этого ночь в их особняке.

Заметим, появление в Италии бывшей жены Брэда Питта спровоцировало волну новых слухов о том, что Энистон может использовать виллу Джорджа Клуни в качестве укрытия для тайных свиданий с актёром, который в данный момент занят судебным разбирательством по делу о бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Стоит напомнить, ранее Джоли подала на Питта в суд, заявляя, что он не выплачивает алименты на содержание детей.


Александр Вест
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