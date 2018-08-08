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| | Друзья: Анджелина Джоли получила миллионы после развода с Брэдом Питтом

Друзья: Анджелина Джоли получила миллионы после развода с Брэдом Питтом

Сегодня, 13:09

Актёр выплатил бывшей жене намного больше, чем они договаривались. Модель Анджелина Джоли продолжает говорить, что экс-супруг актер Брэд Питт оставил ее и детей без финансовой поддержки. Друзья знаменитостей сообщают другую информацию.

 

Анджелина Джоли получила миллионы долларов после развода с мужем, у них есть неофициальное соглашение о материальной помощи. Модель заявляла неоднократно, что после разрыва с Брэдом Питтом, произошедшего примерно два года назад, актер не выплатил значительную часть денег, обещанных детям. Знакомые семьи называют это высказывание «шуткой». Друзья звезд Голливуда уверяют, что Брэд Питт отдал экс-супруге миллионы долларов. Адвокат Анджелины Джоли Лаура Вассер отказывается с ней работать, поскольку модель стала очень мстительной.

Актриса уже наняла двух новых правозащитников и больше не нуждается в помощи их предшественницы. Супружеская чета подала заявление о разводе в сентябре 2016 года. Модель официально не требует алиментов, а хочет оформить опеку над детьми, разрешая Брэду Питту посещать их.


Домбровский Сергей
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