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| | Бедная Настя: Волочкова опять стала жертвой мошенников

Бедная Настя: Волочкова опять стала жертвой мошенников

Сегодня, 12:30

На данный момент скандальная балерина уже обратилась к своему личному адвокату, который помогает ей составить иск в правоохранительные органы.

 

Обман, в последнее время, буквально витает вокруг Волочковой. Балерина изначально раскрыла план своего личного водителя, который занимался настоящим мошенничеством, что до сих пор доказывает суд. Следом за этим Волочкова к своему шоку узнает, что ее домработница, которая долгие годы служила ей верой и правдой, за спиной вынесла личные вещи балерины и одежду. Волочкова неоднократно отмечала, что привыкла доверять людям и из-за этого часто страдает.

Балерина убеждена, что на этот раз ее обманула управляющая компания, которая занимается инфраструктурой поселка, где она обитает. Раньше за охрану, уборку, вывоз мусора и поддержание территории в надлежащем виде она платила около 20 тысяч рублей в месяц, но внезапно ценник увеличивается до 50 тысяч.

«Цифра насторожила Анастасию, ведь ее соседи за те же услуги платят значительно меньше. Оказывается, подобный произвол происходил на протяжении нескольких лет. Сумма кому-то в карман набежала серьезная. Речь идет о сумме около 1,5 миллиона рублей», - утверждает адвокат балерины Владимир Комсолев.

Пока что Анастасия нацелена на то, чтобы все вопросы решить исключительно мирным путем, но если этого не выйдет, то дело, безусловно, направят в суд. В сети незамедлительно пострадавшую в очередной раз от мошенников Волочкову начали называть «бедной Настей», вспоминая некогда популярный сериал.


Николай Офицеров
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