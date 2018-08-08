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| | Танцующий «шахтёр»: Волочкова опять отправилась отдыхать

Танцующий «шахтёр»: Волочкова опять отправилась отдыхать

Сегодня, 12:13

Анастасия Волочкова совсем недавно вернулась из Турции, но пара репетиций в столице утомила балерину настолько, что самое время для очередного отпуска.

Танцовщица не стесняется хвастаться в социальной сети курортами, которые она посещает почти 12 месяцев в году. Но в её ленте иногда появляются фотографии с репетиций и выступлений, которые только смешат пользователей. Почти каждую неделю женщина со своей дочерью отправляются в экзотическую страну. После пресловутых Мальдив Волочкова связалась с агентствами, готовыми показать невиданную роскошь приевшихся курортов.

Не так давно Волочкова отдыхала в турецкой Аланьи. Сейчас «танцующий шахтёр» готовится к шпагатам на греческой земле. Поклонники и хейтеры гадают, когда Анастасия Волочкова порадует их снимком около пирамид Египта, и вдоволь насмехаются над ней. «Отдых по бартеру» они считают странным. Но, с другой стороны, Волочкова может больше не зарабатывать танцами достаточно, чтобы оплачивать отдых самостоятельно. В противном случае ей наверняка приходится демонстрировать па в угольных шахтах, чтобы так часто уставать.


Елизавета Трюфель
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