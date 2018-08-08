«Как суд скажет, так и будет»: Степаненко прокомментировала развод с Петросяном

В браке с комиком юмористка провела более 30 лет.

Елена Степаненко решила прокомментировать начало бракоразводного процесса со своим пока ещё супругом Евгением Петросяном. Артистка, которая в судебном порядке намерена завладеть более чем 80% совместно нажитого с Петросяном имущества, заявила: «Как суд скажет, так и будет». Степаненко дала журналистам понять, что не считает свой развод каким-то знаковым событием. По словам юмористки, у всех людей в жизни когда-то случаются подобные вещи, а в это раз «житейское дело» настигло и её семью. Напомним, артисты, прожившие в браке более 33 лет, решили разводиться в закрытом режиме, минимизировав общение с прессой и другими представителями СМИ.

Некоторые аналитики считают, что из-за колоссальной стоимости коллекции антиквариата, предметов ценности и искусства, а также множества столичных квартир, которыми владеет чета, сумма средств, которые будет делить суд, оценивается примерно в полтора миллиарда рублей.

Александр Вест