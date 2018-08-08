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| | Звезда «Такси» запретил медикам комментировать своё состояние

Звезда «Такси» запретил медикам комментировать своё состояние

Сегодня, 12:02

Актёру потребовалась помощь хирургов вследствие потасовки в столичном баре.

Звезда серии кинолент «Такси» Сами Насери строго запретил московским медикам комментировать своё состояние при общении со СМИ. После драки в одном из столичных баров французскому актёру потребовалось срочная помощь московских хирургов. Для проведения офтальмологической операции Насери был переведён в НИИ глазных болезней Гельмгольца. Фатима Кочеева, являющаяся пресс-секретарём института, передала журналистам слова главного врача, сообщившего о нормализации состояния Насери. Также Кочеева сообщила, что сам актёр запретил медработников отзываться о состоянии его здоровья и не раскрывать подробную информацию СМИ.

Напомним, звезда криминальных комедий серьёзно пострадал в минувшее воскресенье в баре на Тверской, где в тот момент он пребывал со своим братом по имени Ларби. Полицейские успели задержать потенциальных виновников драки, которых подозревают в нанесении побоев прославленному актёру. В институте Склифосовского, куда был направлен Насери, врачи сумели оказать ему первую медицинскую помощь, впоследствии передав его хирургам в другое учреждение.


Александр Вест
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