Фанаты «Дом-2» ждут скандального развития сюжета

Для фанатов «Дома-2» очередным поводом для обсуждения послужили варианты возможного развития событий на скандальном реалити-шоу. «Мексиканские страсти», кипящие на проекте, дают массу простора для фантазий.

Зрители «Дома-2» предполагают, что Алёна Савкина в результате беременности и буйства гормонов станет вспыльчивой. На почве своих истерик она разругалась с Ильёй Яббаровым, который, в свою очередь, впадёт в депрессию. Наделавшая шума скандальной историей с рождением дочери Ольга Рапунцель станет поддерживать сестру после разрыва с Ильёй, поможет ей пережить беременность и роды. После этого появится новая интрига: запишет ли Алёна «брошенного» Яббарова отцом ребёнка.

Поклонники уверены, что после слез, истерик и скандалов последует бурное примирение Савкиной и Яббарова и это даст повод «взмыленным» сценаристам придумывать новые сюжеты шоу. Скептики полагают, что сценаристы своими «креативными» идеями наносят вред участникам «Дома-2», превращая их в натуральных психов. А преданные почитатели с радостью ждут самых непредсказуемых развитий сюжета.

Дмитрий Брокгауз