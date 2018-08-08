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| | Бумеранг прилетел: Молодой муж бросил Ларису Долину

Бумеранг прилетел: Молодой муж бросил Ларису Долину

Сегодня, 11:24

Друзья певицы Ларисы Долиной рассказали о ее семейной драме. Солистка рассталась с Ильей Спицыным.

 

Лариса Долина прожила гражданским браком со своим директором почти 20 лет. Расставание артистки с молодым мужем подтвердил друг семьи блогер Станислав Садальский. Лариса Долина и Илья Спицын больше не живут вместе. Они не стали распространяться о расставании, но продолжают сотрудничать по работе. Лариса Долина и Илья Спицын сошлись в конце 90-х XX века. Оба тогда оказались несвободны. Лариса Долина жила с гитаристом Виктором Митязовым, а Спицын воспитывал маленького ребенка вместе с супругой. Работа связала будущих любовников.

Лариса Долина ушла от Виктора Митязова к молодому любовнику. Она старше Спицына на 13 лет. Ее новый избранник тоже решил покинуть жену. Вскоре Спицын начать решать вопросы по организации концертов исполнительницы и делал это очень успешно. Семья накопила немалые деньги за годы сотрудничества. Друзья Долиной говорят, что у Спицына появилась любовница, которая родила ему ребенка. Информацию о расставании артистки с молодым мужем подтвердил и ее экс-супруг Митязов. Он убежден, к Долиной бумеранг прилетел. В свое время он тоже делил жену с любовником, теперь певица вынуждена расплачиваться за свои грехи.


Домбровский Сергей
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