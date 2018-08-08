Близкий друг Петросяна рассказал о возможной свадьбе комика

Вскоре юморист может поменять супругу.

Журналистам удалось взять интервью у близкого друга прославленного артиста Евгения Петросяна писателя Леонида Французова, который высказался о возможной свадьбе комика. По словам Французова, 29-летняя Татьяна Бурхунова, являющаяся личной ассистенткой Петросяна, не смогла произвести на него сильное впечатление, однако Леонид также не исключает, что девушка могла завладеть сердцем комика. По словам писателя, Бурхунова могла благоприятно повлиять на Евгения Петросяна, у которого даже открылось второе дыхание, поэтому не стоит отбрасывать вариант со свадьбой юмориста.

Всё же Французов нашёл и негативную сторону в возможном бракосочетании Петросяна, так как после узаконивания отношений с очередной супругой Евгений рискует вновь оказаться в суде, деля остатки своего имущества с Татьяной Бурхуновой. Заметим, однажды Петросян признался своему приятелю, что сам уже не помнит, сколько квартир находятся в его собственности.

Александр Вест