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| | Виторган показал трогательное фото сыновей

Виторган показал трогательное фото сыновей

Сегодня, 10:51

На снимке оба ребенка актёра занимаются своими делами.

Супруг прославленной телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган в Instagram-аккаунте показал трогательное фото своих сыновей. На снимке запечатлён его младший сын Платон, рисующий на листке бумаги прямо рядом со старшим сыном Даниилом. Напомним, в Собчак подарила ему третьего ребёнка, так как от первого брака у максима Виторгана кроме Даниила также осталась старшая дочь Полина, которой уже 22 года. Любящий отец словил момент, когда каждый из братьев занимался своими делами, не отвлекая друг друга, так как рисование Платона никак не тревожило отдыхающего с ноутбуком Даниила.

В описании данной публикации Виторган написал «По-братски», намекая на то, что братья сумели разделить игрушки между собой, занявшись любимыми делами. Подписчики актёра заметили явное сходство Даниила с его дедушкой, а также поблагодарили Виторгана за столь миловидное зрелище, так как оба сына Максима объединились на одной фотографии впервые.


Александр Вест
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