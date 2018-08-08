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| | Главная роль в сериале «Бэтвумен» досталась Руби Роуз

Главная роль в сериале «Бэтвумен» досталась Руби Роуз

Сегодня, 10:32

Красный парик и чёрная маска станут атрибутами новой героини.

Вскоре телеканал CW собирается начать показ сериала под названием «Бэтвумен», главная роль в котором досталась австралийской модели Руби Роуз. Актрисе придётся несколько поменять свой имидж, так как её героиня в телесериале козыряет красными волосами, а также скрывает свою личность под чёрной маской во время борьбы с преступностью. Продюсированием сериала займётся Грег Берланти, ранее работавший с такими проектами как «Супергерл» и «Флэш». Сценарий для новой картины в киновселенной DC разработает Кэролайн Дрис, получившая одобрение зрителей после работы над «Дневниками вампира».

Писатели Шелдон Молдоф и Эдмонд Гамильтон придумали подругу Бэтмена в далёком 1956 году. Что касается самой актрисы, Руби Роуз успела зарекомендовать себя в качестве профессиональной модели, а также участвовала в съёмках боевика «Джон Уик 2» и телесериала «Оранжевый – хит сезона». В соцсетях Роуз заявила, что давно мечтала сыграть Бэтвумен.


Александр Вест
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